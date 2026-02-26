HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kimliklerindeki yazı 40 yıldır hayatlarını kararttı: Hastanede utanıyorlar, okula gidemiyorlar

Hakkari'de yaşayan Akarsu ailesi, 40 yıldır Türkiye Cumhuriyeti kimliği alamamanın cefasını anlattı. İran’dan göç eden aile, ellerindeki ‘vatansız kişi kimlik belgesi’ nedeniyle eğitimden sağlığa birçok hakka erişemediklerini belirtti. “Bize bir çare bulun” diyen aile yardım bekliyor.

Kimliklerindeki yazı 40 yıldır hayatlarını kararttı: Hastanede utanıyorlar, okula gidemiyorlar

Kudret Akarsu ve çocukları, yıllardır Türkiye Cumhuriyeti kimliği alamamanın sıkıntısını yaşıyor. 40 yıldır aynı mahallede yaşamasına rağmen resmi işlemlere ulaşamayan aile, anlattıklarına göre her başvurularında “dönüş yapılacak” yanıtını aldı ama sonuç alamadı. Kimliksiz yaşamanın zorlukları, sağlık ve eğitim hayatlarını derinden etkiledi.

Kimliklerindeki yazı 40 yıldır hayatlarını kararttı: Hastanede utanıyorlar, okula gidemiyorlar 1

"CİDDİ MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"

Yüksekova ilçesi Esendere beldesindeki Sarıyıldız Mahallesi'nde yaşayan Akarsu ailesi, 40 yıldır aynı mahallede yaşamalarına rağmen resmi kimlik alamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. İran'ın Urmiye kentinden geldiklerini anlatan Kudret Akarsu, 2 çocuğu ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen 'vatansız kişi kimlik belgesi' ile yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı. Gerekli işlemleri yaptırmak ve takip edebilmek için imkanlarının da bulunmadığını belirten Kudret Akarsu, kızı Nesibe ve oğlu Hücet ile ciddi mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Kimliklerindeki yazı 40 yıldır hayatlarını kararttı: Hastanede utanıyorlar, okula gidemiyorlar 2

"ÇOCUKLARIM OKUYAMADI"

Eşini 18 yıl önce kaybettiğini ifade eden Kudret Akarsu, 2 kızının evlendikten sonra kimliklerinin çıkarıldığını, diğer 2 çocuğunun büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Anne Akarsu, "Hastaneye ya da herhangi bir kuruma gittiğimizde 'vatansız' kimliği nedeniyle sorun yaşıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Sadece bir kızım öğretmenlerin desteğiyle 8 yıl kimliksiz olarak okula gidebildi. Diğer çocuklarım okuyamadı. Türkiye Cumhuriyeti kimliği almak istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. Kudret Akarsu, tek isteklerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olduğunu belirterek, "Çocuklarımın mağduriyeti son bulsun istiyorum. Bize bir çare bulunsun" dedi.

Kimliklerindeki yazı 40 yıldır hayatlarını kararttı: Hastanede utanıyorlar, okula gidemiyorlar 3

"UTANIYORUZ"

Nesibe Akarsu (28) ise birçok kuruma başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "40 yıldır burada yaşıyoruz. Defalarca başvuru yaptık, 'size dönüş yapacağız' denildi ama yıllardır bekliyoruz. En son Hakkari'ye gittik, yine sonuç alamadık. Hastanede 'vatansız kimliği' denilince utanıyoruz, kalabalık içinde rencide oluyoruz. Annemin sağlık sorunları var, ameliyatlar geçirdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi sürecinde de zorlandık. Buradaki öğretmenlerin iyi niyeti sayesinde 8 yıl boyunca kimliksiz okudum. Kimliğimiz olmadığı için eğitim hayatımız da yarım kaldı. Babam 2008 yılında vefat etti, o günden beri daha da zor durumdayız" diye konuştu.

Kimliklerindeki yazı 40 yıldır hayatlarını kararttı: Hastanede utanıyorlar, okula gidemiyorlar 4

Kimliklerindeki yazı 40 yıldır hayatlarını kararttı: Hastanede utanıyorlar, okula gidemiyorlar 5

Kimliklerindeki yazı 40 yıldır hayatlarını kararttı: Hastanede utanıyorlar, okula gidemiyorlar 6


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Gül'den nostaljik paylaşım! Bu fotoğrafla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıVali Gül'den nostaljik paylaşım! Bu fotoğrafla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Çiftlik evinde dehşet: Elektrikli testereyle saldırdıÇiftlik evinde dehşet: Elektrikli testereyle saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari İran kimlik türkiye cumhuriyeti vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.