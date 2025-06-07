Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Olay dün öğle saatlerinde kentin toplu ulaşım araçlarından olan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treninde meydana geldi. Trenle seyahat eden bir yolcu, diğer yolcuların sağlığını tehlikeye atarak sigara içmeye başladı.

YAŞANAN ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

KÜLLERİNİ YERE DÖKTÜ

Görüntüde trende oturarak seyahat eden bir kişinin arkadaşıyla konuşurken elinde sigara olduğu, küllerini yere döktükten sonra bir duman alıp etrafa saldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır