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Kına gecesinde halay kavgası! Kız tarafı halaya almayınca ortalık karıştı: 12 yaralı

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Sivas'ta bir kına gecesi sırasında iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 12 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında yapılan kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine tartışma çıktı.

12 KİŞİ YARALANDI

Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kına gecesinde halay kavgası! Kız tarafı halaya almayınca ortalık karıştı: 12 yaralı 1

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Başından bıçak darbesi alan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kına gecesinde halay kavgası! Kız tarafı halaya almayınca ortalık karıştı: 12 yaralı 2

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Sivas kavga kına gecesi halay
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