Kına gecesine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti

Kocaeli’de kına gecesine gitmek için otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi’nde ikamet eden 48 yaşındaki Feride Üzmez, dün akşam saatlerinde bir tanıdığının Çakırcaali mevkiindeki tesiste düzenlenen kına gecesine katılmak üzere yola çıktı. Bölgeye geldikten sonra otobüsten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Üzmez’e bir araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Üzmez, kurtarılamadı.
Üzmez’in cenazesinin, Kandıra ilçesindeki Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Seferler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

