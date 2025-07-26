Kınalıada açıklarında korku dolu anlar! Su alan tekne battı, 7 kişi kurtarıldı

Kınalıada açıklarında saat 17.30 sıralarında 15 metre uzunluğundaki bir tekne su alarak batmaya başladı.

KIYI EMNİYETİ KURTARDI

Bölgeye Kıyı emniyeti botu sevk edildi. Teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Bir kısmı batan tekneyi çıkarma çalışması sürüyor.

AYNI BÖLGEDE BİR GÜN ÖNCE DE LÜKS YAT YANMIŞTI

Cuma günü de Kınalıada açıklarında içerisinde 16 kişi bulunan lüks motoryat, alev alev yanmıştı. Alevlerin teknenin tamamını hızla sarması üzerine yolcular can havliyle denize atlamıştı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürmüştü. Denize atlayan 16 kişinin tamamı sağ olarak kurtarılmıştı. (İHA-DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır