Kiracı vahşetinin sebebi ortaya çıktı! Ev sahiplerini öldürmüş, evden cephanelik çıkmıştı

İstanbul Maltepe'de dün öğle saatlerinde kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti.

EV SAHİBİ ÇİFTİ ÖLDÜRDÜ, AVUKAT AĞIR YARALI

63 yaşındaki kiracı Mehmet Taşkaya ile ev sahibi Osman Akyol (61) ve Nursen Akyol (61) çifti arasında tartışma çıktı. Olay esnasında silahını çıkaran Mehmet Taşkaya çifte ateş açtı.

Olayda Akyol çifti hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor ise ağır yaralandı. Mehmet Taşkaya'nın 20 yıldır binaya sahip çıktığı, binadaki daireleri kiraya verdiği ve kiralarını topladığı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN 500 BİN DOLAR DETAYI

Sabah'ın haberine göre; Taşkaya'nın ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı belirtildi.

SABIKASI VARMIŞ

Öte yandan saldırganın "hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı" suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyol çiftinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSE DİRENDİ ÇEVREYE ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan, kendisini binaya kilitleyerek uzun süre polise direndi ve bir süre çevreye ateş açtı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla saldırgan yakalandı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI!

Polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet T.'nin evinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda evde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.