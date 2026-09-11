SON DAKİKA | Seferihisar Belediyesi’nde ‘rüşvet’ soruşturmasında yeni operasyon

Son dakika: Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHPP'li Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni operasyon düzenlendi.

48 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet aldıkları/verdikleri, belediye bünyesine yapılan ihale ve doğrudan teminlerle usulsüzlükler yaptığı iddia edilen 48 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır