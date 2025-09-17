Kiracısının burnunu kıran iş yeri sahibi tutuklandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerini kiraya veren N.Ç. (47) ile kiracısı S.Y. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç., darbettiği kiracısı Ş.Y.'nin burnunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Ş.Y. tedavi altına alınırken, Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır