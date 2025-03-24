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Kirayı 35 binden 90 bine çıkarmak istedi: Kuaförlük yapan kiracısının dükkanına otomobille daldı!

24.03.2025 13:27
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Bursa'da 35 lira olan kirayı 90 bin liraya çıkarmak isteyen yer sahibi, sözleşme nedeniyle dükkandan çıkmayan kadın işletmecilerin işyerine otomobille dalıp camı kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler sonrası yer sahibi ayağının gaza takıldığını iddia etti.

Kirayı 35 binden 90 bine çıkarmak istedi: Kuaförlük yapan kiracısının dükkanına otomobille daldı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde 6 yıldır kız kardeşiyle kadın kuaförlüğü yapan Betül V., iddiaya göre yer sahibinin 35 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkarmak istemesi üzerine 2 yıl daha sözleşmesinin olduğunu belirtip, zam oranın da EFE-TÜFE hesabına göre yapılmasını istedi.

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Bu teklifi kabul etmeyen Mahmut K., işletme sahipleri kadınlarla tartışmaya başladı. Öfkeli adam bir süre sonra otomobiliyle gelip, iş yerine dalıp camı kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, korku dolu anlar yaşayan kadınlar yer sahibi arasında çıkan tartışmayı çevredekiler ayırdı.

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Kavga polis merkezinde son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili konuşan Mahmut K., ayağının gaz pedalına takıldığını iddia etti.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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