Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü

Olay Pazar ilçesine bağlı Hisarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraz toplamak amacıyla ağaca çıkan Tayfun Tafralı, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Tafralı’nın düştüğünü gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, engebeli arazide sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla sedyeyle taşınarak hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tayfun Tafralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır