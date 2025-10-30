HABER

Kırgızistan’da erken Türk dönemine ait heyecanlandıran arkeolojik keşif

Kırgızistan’ın Çüy bölgesindeki yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda erken Türk dönemine özgü üzerinde kadın figürünün çizildiği bir taş kalıntısı bulundu.

Kırgızistan’da arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda erken Türk dönemine ait yeni kalıntı bulundu. Uluslararası "Büyük Altay" Altayistik ve Türkoloji Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’ın Çüy bölgesindeki Kemin ilçesine bağlı Kızıl-Oktyabr köyü yakınlarında yer alan Borombay arkeolojik kompleksinde kazı çalışmaları yapıldığı belirtilerek, bir kurganda yapılan kazı sonucunda erken Türk dönemine ait bir taş kalıntısı bulunduğu ve taşın üzerinde üç boynuzlu başlık takan bir kadın figürü olduğu ifade edildi.

"BU BİZİM İÇİN BİR İLK OLDU"

Açıklamada, Altay’da daha önce bu tür bir tümülüs yapıyla hiç karşılaşılmadığı aktarılarak, "Bu bizim için bir ilk oldu. Büyük ihtimalle burası mezar, Türk öncesi döneme ait ve Kenkol kültürüyle ya da ondan da eski bir döneme ait olabilir. Kazı çalışmalarının yanı sıra önceki araştırma sonuçlarını da ayrıntılı olarak inceledik. İç Asya’nın göçebe halklarına özgür ‘hekersur’ gibi anıtlarda rastlanan bazı karakteristik unsurlara sahip başka taş yapıları da tespit edildi.

Genel olarak Borombay arkeolojik kazı alanında 41 farklı yapı kayda geçirildi. Ne yazık ki birçok kurgan yağmalanmış, bazı yapılar ise karayolu inşaatı sırasında tahrip edilmiş" denildi.

(İHA)

30 Ekim 2025
Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
