Kırgızistan’ın Celal-Abad kentinin adı Manas olarak değiştirilecek

Kırgızistan’ın güneyindeki Celal-Abad bölgesinin idari merkezi Celal-Abad şehri Kırgızların milli kahramanı Manas’ın adını alacak. Kırgızistan parlamentosu, Celal-Abad Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov’un teklifiyle hazırlanan şehrin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını kabul etti. Oturuma katılan 86 milletvekilinden 80’i Celal-Abad şehrinin adının Manas olmasına "evet" derken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

TÜRK DÜNYASI 2025 TURİZM BAŞKENTİ İLAN EDİLMİŞTİ

Kanunun ilgili prosedürleri geçmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalanması bekleniyor.

185 bine yakın nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük şehri olan Celal-Abad şehri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilmişti.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır