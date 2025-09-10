HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kırgızistan’ın Celal-Abad kentinin adı Manas olarak değiştirilecek

Kırgızistan parlamentosu, Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Celal-Abad kentinin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını onayladı.

Kırgızistan’ın Celal-Abad kentinin adı Manas olarak değiştirilecek

Kırgızistan’ın güneyindeki Celal-Abad bölgesinin idari merkezi Celal-Abad şehri Kırgızların milli kahramanı Manas’ın adını alacak. Kırgızistan parlamentosu, Celal-Abad Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov’un teklifiyle hazırlanan şehrin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısını kabul etti. Oturuma katılan 86 milletvekilinden 80’i Celal-Abad şehrinin adının Manas olmasına "evet" derken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

Kırgızistan’ın Celal-Abad kentinin adı Manas olarak değiştirilecek 1

TÜRK DÜNYASI 2025 TURİZM BAŞKENTİ İLAN EDİLMİŞTİ

Kanunun ilgili prosedürleri geçmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalanması bekleniyor.
185 bine yakın nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük şehri olan Celal-Abad şehri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Türk Dünyası 2025 Turizm Başkenti ilan edilmişti.

Kırgızistan’ın Celal-Abad kentinin adı Manas olarak değiştirilecek 2

(İHA)

10 Eylül 2025
10 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'da protestolarda gözaltı sayısı 300’e yaklaştıFransa'da protestolarda gözaltı sayısı 300’e yaklaştı
Anne babalar dikkat! Obez çocuk sayısı alarm veriyorAnne babalar dikkat! Obez çocuk sayısı alarm veriyor

Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan isim değişikliği kent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Fenerbahçe, Yves Bissouma ile her konuda anlaşma sağladı! Son karar Domenico Tedesco'da!

Fenerbahçe, Yves Bissouma ile her konuda anlaşma sağladı! Son karar Domenico Tedesco'da!

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

Gerilime ilişkin Trump'tan ilk açıklama! "İşte başlıyoruz"

Gerilime ilişkin Trump'tan ilk açıklama! "İşte başlıyoruz"

Dün Katar'ı vurmuştu! İsrail bugün de o ülkeyi vurdu

Dün Katar'ı vurmuştu! İsrail bugün de o ülkeyi vurdu

Nesli tehlike altındaki balığı limanda zıpkınla vurdular

Nesli tehlike altındaki balığı limanda zıpkınla vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.