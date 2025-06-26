Kiribati'nin başkenti neresi? Kiribati'nin başkenti hakkında bilgiler

Kiribati ya da resmi adıyla Kiribati Cumhuriyeti bir ada ülkesi olarak öne çıkar. 1999 yılında Birleşmiş Milletler'e üye olan bir ülkedir. Kiribati ülkesindeki insanların büyük bir bölümü Gilbert Adaları'nda ikamet etmektedir. Ülkedeki en yüksek nokta deniz seviyesinin 80 metreden yüksekliğiyle öne çıkar. Kiribati’nin en önemli gelir kaynakları ise balıkçılık ve tarım üretimleridir. Ülkede resmi olarak iki dil kullanılmaktadır. Kiribati genelinde konuşulan dil İngilizcedir. Fakat halkın bir kısmı yerel dil olan Kiribatice dilini de konuşur.

Kiribati’nin başkenti neresidir?

Kiribati’nin başkenti neresi sorusuna yanıt olarak Tarawa yanıtı verilir. Tarawa, Kiribati Cumhuriyeti’nin başkentidir. Bu kent Pasifik Okyanusu’nun merkezinde bulunur ve bir mercan ada olarak tanımlanır. Tarawa şehrinin eski Britanya kolonilerini arasında yer alan Gilbert ve Ellice Adaları’nın da eski başkenti olma özelliği bulunur. Tarawa’nın en bilinen özelliği 2. Dünya Savaşı sırasında oldukça önemli bir konuma sahip olmasıdır. Bölge savaş döneminde Japonların istilasına uğramıştır. 20 Kasım 1943 tarihinde oldukça yıkıcı olan Tarawa Muharebesi gerçekleşmiştir.

Tarawa şehri 8 adasında yaşanılabilen toplam 24 adacıktan oluşmaktadır. Burada yer alan en büyük adacık Tarawa’nın güneyinden kuzeyine kadar uzanır. Şehrin önemli gelir kaynakları arasında inci kabuğu ihracatı gösterilebilir. Kentteki en büyük bölge Bikenibeu’dur. Tarawa’daki tek havalimanı olan Bonriki International Airport burada yer almaktadır.

Tarawa şehrine bağlı olan adacıklar Abanuea - Abaokoro - Abatao - Bairiki - Betio - Bikeman Adası - Biketawa - Bonriki – Buariki olarak sıralanabilir. Adalardaki taşıma kapasitesi çok yüksek değildir, bu nedenle bölgedeki nüfus artışı kontrol altına alınmıştır.

Kiribati'ye nasıl gidilir?

Ülkemizden Kiribati'ye seyahat etmek isteyen kişiler için doğrudan bir sefer bulunmamaktadır. Kiribati’ye seyahat edebilmek için Fiji veya Avustralya üzerinden aktarma yapılmalıdır. Kiribati Cumhuriyeti’ne seyahat etmeyi isteyen Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Umuma Mahsus (Bordo) pasaportu olan Türk vatandaşlarının vize alması gerekmektedir. Öte yandan diplomatik pasaportu bulunan kişilerin ise vizeden muaf olduğu bilinmektedir. Ülkede genel olarak stabil iklim koşulları hakimdir. Hava şartları açısından yıl boyunca ziyaret edilebilmektedir.

Tarawa'da ne yapılır?

Tarawa şehrinin Biketawa adacığında oldukça etkileyici kamp alanları mevcuttur. Kiribati hükumeti tarafından görevlendirilen pek çok personel ve bekçinin yer aldığı bu kamplar turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir. Başkent Tarawa'da ve diğer adalarda yer alan birçok plaj mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Bölgenin denizi temiz ve ideal olduğundan çeşitli su sporlarına da olanak sağlar

Başkent Tarawa'dan diğer adalara gerçekleştirilen tekne turları da tercih edilebilmektedir. Bununla beraber ülkenin geleneksel kültürünü yakından tanımak adına yerel halkın yaşadığı yerlere yapılan çeşitli şehir turları da mevcuttur.

Tarawa'da gezilecek yerler

Betio Savaşı Alanı

İkinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan önemli bir muharebe olan Tarawa Savaşı'ndan günümüze kalan tanklar, silahlar ve savaş kalıntıları burada sergilenir. Bu açıdan tarih meraklıları için oldukça ilgi çekici bir bölgedir.

Yerel Balık Pazarı

Bir ada ülke olması nedeniyle denizcilik oldukça yaygındır. Kiribati kültürünü ve günlük yaşam aktivitelerinin gözlemlenebileceği yerel balık pazarı mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. Ayrıca deniz ürünleri oldukça taze ve meşhurdur.

Bairiki Bölgesi

Başkent yönetim noktalarının da yer aldığı bu yerde aynı zamanda küçük dükkanlar, restoranlar ve liman bulunur. Bu açıdan oldukça hareketli ve ilgi çekici bir bölgedir.

Maneaba'lar

Kiribati yer alan geleneksel toplantı yerlerini ziyaret etmek, yerel halkın yaşam biçimini ve kültürünü tanımak açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

Kiribati'de ne yenir?

Kiribati'de yiyecek çeşitliliği sınırlı miktardadır. Ülkede tarım ürünlerinin yoğun oranda ithal edilmesinden dolayı yiyecek çeşitliliği ülkeye gelen gemilerle sağlanır. Fakat bu durum da sınırlıdır. Batı’da bulunan pek çok yiyecekler burada sınırlı miktarda yer alır. Öte yandan tropikal meyve ve sebzeler her zaman bulunabilir. Ülkede en fazla tüketilen yiyecekler ise balık ve pirinçtir.

Tarawa'da alışveriş

Şehirde pek çok el işi ürün ve yerel halk tarafından tercih edilen parlak kıyafetlerin satıldığı çeşitli dükkanlar bulmak mümkündür. Şehir hakkında bilinmesi gereken şey ise dükkan ve mağazaların kredi kartı kabul etmediğidir. Bu nedenle yeterli miktarda nakit bulundurulması tavsiye edilir.