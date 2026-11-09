Kırıkkale Belediyesi mahalle yollarını yeniliyor

Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi Mahallesi’nde başlatılan kilit parke taşı döşeme ve beton bordür imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 15 bin 181 metrekare kilit parke taşı ve 5 bin 517 metre beton bordür çalışmasının yapıldığı mahallede, yolların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Belediye ekiplerinin kentin farklı noktalarında da yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır