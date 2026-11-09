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Bilecik yine susuz kaldı

Bilecik’te Karasu Ana İsale Hattı’nda geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen patlak sonrasında 2 gündür bazı mahalleler susuz kalırken, hatta yine patlak oluştu.

Bilecik yine susuz kaldı

7 Kasım günü Karasu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen patlak sebebi ile Beşiktaş, Pelitözü ve Bahçelievler mahallelerimizin üst kotlarında yaşayanlar 2 gün susuz kalmıştı. Bugün sabaha karşı gelen suyun ardından hatta bir patlak daha meydana geldi.

Mahalle sakinleri bu duruma isyan ederken konu hakkında Bilecik Belediyesinden bir açıklama geldi. Açıklamada, "Karasu Ana İsale Hattı’nda aynı noktada yeniden meydana gelen arızanın ardından Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği ekipleri tarafından onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bilecik Belediyesi ekiplerimiz de çalışmalara kesintisiz destek vererek sürecin en kısa sürede tamamlanması için sahada görev yapmaktadır. Arıza nedeniyle Beşiktaş, Pelitözü ve Bahçelievler Mahallelerimizin üst kotlarında su kesintisi yaşanması beklenmektedir. Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından su iletimi yeniden sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunar, anlayışları için teşekkür ederiz" denildi.

Bilecik yine susuz kaldı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik su
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