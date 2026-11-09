Fatma Betül Sayan Kaya iddiası! Bakan Gürlek'ten açıklama: "Özel koruma yok"

Adalet Bakanı Bakan Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sundu. Yeni Parti Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddiaları gündeme getirdi.

"ÖZEL BİR KORUMA YOK"

Söz konusu iddialarla ilgili olarak Bakan Gürlek şunları ifade etti:

"Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili SPK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusundan sonra savcılık ifadeye çağırdı ve daha sonra da Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve TCK 220. maddeden tutuklama kararı verdi. Özel olarak bir koruma kollama yok. Sayın vekilim bilgi eksikliğiniz var önce bunları bilin"

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır