Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranması bulunan Ü.G. (52) ile "silahla tehdit" suçundan aranması bulunan Ö.Ş. (49) isimli şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde Ü.G.'nin 3 yıl 8 ay, Ö.Ş.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Adliyeye sevk edilen her iki hükümlü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

