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  4. Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

06.03.2025 09:26
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Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

M.B. idaresindeki otomobil, Yenimahalle Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp devrildi. Aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca park halindeki otomobile çarptı.

KAZADAN SONRA KAÇTI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü M.B, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, park halindeki otomobile çarpan şahsın olaydan sonra kaçtığı öğrenildi.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kaza
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