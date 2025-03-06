Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

M.B. idaresindeki otomobil, Yenimahalle Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp devrildi. Aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca park halindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü M.B, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, park halindeki otomobile çarpan şahsın olaydan sonra kaçtığı öğrenildi.
(AA)
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