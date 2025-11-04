HABER

Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’de, kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolunun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. (22) idaresindeki 71 FA 997 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale de akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı 1

TANKER OTOPARKA ÇEKİLDİ

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından tanker otoparka çekildi.

Kırıkkale de akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
