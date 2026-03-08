Trump'tan İngiltere’ye yeni rest: "Uçak gemilerine ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi düşündüğü yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump, “Bir zamanlar Büyük Müttefikimiz, belki de hepsinin en büyüğü olan Birleşik Krallık, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor. Sorun değil, Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok ama bunu hatırlayacağız. Zaten kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok!" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Trump hayal kırıklığına uğradı

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır