Trump'tan İngiltere’ye yeni rest: "Uçak gemilerine ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Orta Doğu’ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek, “Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi düşündüğü yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump, “Bir zamanlar Büyük Müttefikimiz, belki de hepsinin en büyüğü olan Birleşik Krallık, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor. Sorun değil, Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok ama bunu hatırlayacağız. Zaten kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok!" dedi.

Kaynak: DHA

mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

