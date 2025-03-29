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  4. Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü jandarma tarafından yakalandı

29.03.2025 09:22
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. (43) ile Balışeyh ilçesinde "karşılıksız yararlanma" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.V. (36), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 2 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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