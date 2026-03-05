HABER

Kırıkkale’de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan E.E. ile "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan H.İ. yakalandı. Yapılan incelemede E.E. hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün, H.İ. hakkında ise 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kırıkkale
