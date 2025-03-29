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Kırıkkale'de bayram trafiği denetimi

29.03.2025 17:38
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Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikteki olumsuzlukların önünde geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de bayram trafiği denetimi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araç trafiği oluşurken, jandarma ve polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile beraber kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Ayhan, trafik yoğunluğu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

"GECE GÜNDÜZ KULLANACAĞIZ"

Ayhan, bayram tatili nedeniyle oluşan yoğunluğu yönetmek için tüm güçleri ile yollarda olduklarını belirterek, "Polis ve jandarma toplam 69 bin 11 trafik görevlisi 9 gün boyunca sahada olacak. Amacımız kaza ve can kayıplarını önlemek. Bunun için de kazaların en önemli nedenlerinden hızı engellemeliyiz. Hızı engellemek için gece gündüz mobil radarlarımız ve yapay zekalı yerli radarımız dahil sahada olacağız ve gece gündüz kullanacağız. Hız koridorlarımız da 24 saat boyunca çalışacak. Bunların hiçbiri insanlara ceza yazmak için değil, kaza ve can kayıplarını önlemek için" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale
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