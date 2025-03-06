Kırıkkale'de iki firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yahşihan ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.T. (57) ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. (32) isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır