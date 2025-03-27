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Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

27.03.2025 18:12
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Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 60’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. (46) idaresindeki 06 BNS 982 plakalı Hyundai marka otomobil ile D.A. (67) yönetimindeki 06 CAY 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü F.C. ile yolcular Z.C. ve Z.C. yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araçlar otoparka çekildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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