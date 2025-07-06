Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki otomobil ile H.İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcular B.B. ve M.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araçlar yoldan kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır