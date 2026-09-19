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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 DKL 108 plakalı Volkswagen marka otomobil, F.C.A. yönetimindeki 06 BCD 174 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kırıkkale de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 1

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü M.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y., S.Y. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kaza
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