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Kırıkkale'de kan donduran cinayet: Buzdolabındaki poşetlerden parçalanmış erkek cesedi çıktı!

Kırıkkale'de akıllara durgunluk veren cinayet... Bir apartman dairesinde kiracı olarak kalan kişiden uzun süredir haber alamayan ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp evi kontrol etmek istedi. Ev sahibi, derin dondurucu ve buzdolabının içinde, çöp poşetlerine sarılı halde parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 11 yıl önce kaybolan bir şahsa ait olduğu değerlendirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de kan donduran cinayet: Buzdolabındaki poşetlerden parçalanmış erkek cesedi çıktı!

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde kan donduran olay gerçekleşti. Buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.S'yi aradı. Telefonu açan M.S'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söyledi.

EV SAHİBİ FARK ETTİ

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Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. C.Ç, evde yaptığı incelemede, buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış ceset buldu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlendi, evde satır ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

2014 YILINDAN BERİ KAYIP OLAN ERKEĞE AİT OLABİLİR

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Cesedin, 2014 yılında kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ve uzun süredir dolaplarda saklandığı değerlendiriliyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Binada oturan Lütfü Gümüşsoy, gazetecilere, dairede kimin oturduğunu merak ettiklerini ve çözemediklerini söyledi.

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Ara ara ev sahibini arayıp sorduklarını anlatan Gümüşsoy, "O da 'Kirasını filan alıyorum.' diyordu. Biz de herhalde birisi var, ara sıra gelip gidiyor sanıyorduk. Ben birinci katta oturuyorum, karşı binadaki komşulara soruyorduk, bazen gelen giden oluyor mu diye. Onlar da kimseyi görmediklerini söylüyorlardı. Biz de pek aldırış etmiyorduk.

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Dün ev sahibi geldi, çilingir getirip kapıyı açtıracağını söyledi. Bugün de geldi, 'Problemli bir durum var.' dedi. Bilgimiz bu kadar. Apartmanda hiç koku filan hissetmiyorduk. Uzun zamandır gelen giden yoktu." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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