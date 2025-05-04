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Kırıkkale'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 25 küçükbaş telef oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen küçükbaştan 25'i telef oldu, 6'sı yaralandı.

Kırıkkale'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 25 küçükbaş telef oldu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayır Yaylası'nda besicilik yapan Remzi Taşdemir, kaldığı yere yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ağılına gittiğinde 25 hayvanın telef, 6 hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

Besicinin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

Taşdemir, AA muhabirine, koyun ve keçilerden oluşan 120 küçükbaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gece 03.00'e kadar ayaktaydım. Sonra yatmaya gittim. Sabah geldiğimde fark ettim. Gece kurt gelmiş, hayvanların 25'ini telef etmiş, 1'ini götürmüş, kayıp, 6'sı ise yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kurt küçükbaş hayvan telef
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