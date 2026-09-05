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Kırıkkale'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, Esatmüminli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.K. (30) idaresindeki 06 AK 5013 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

Kırıkkale de otomobil takla attı: 4 yaralı 1

TAKLA ATAN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü H.B.K. ile yolcular A.K. (59), A.Y.D. (7) ve Y.A. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kırıkkale de otomobil takla attı: 4 yaralı 2

Kazayla ilgili işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kaza
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