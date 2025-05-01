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Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı!

Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı!

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı. Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine tren seferlerinin aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dere ilçe
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