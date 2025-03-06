Kırıkkale’de 'siber suç' operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde, suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 36 kişi tespit edilirken, 22 dijital materyal detaylı incelemeye alındı. Ayrıca, 2 nitelikli dolandırıcılık ve 1 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranması bulunan H.B.C. isimli şahıs yakalanarak adli süreç başlatıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde ise 90 vatandaş bilgilendirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır