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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. M.K. ve B.Y. isimli şüphelilerin araçları ile ikametlerinde yapılan aramalarda 254 adet sentetik uyuşturucu, 4,3 gram metamfetamin, 1 adet pipe ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 20 lira ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yürütüldü.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde M.K. ve B.Y. isimli şüphelilerin araçları ile ikametlerinde yapılan aramalarda 254 adet sentetik uyuşturucu, 4,3 gram metamfetamin, 1 adet pipe ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 20 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Y. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale uyuşturucu operasyonu
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