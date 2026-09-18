Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yürütüldü.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde M.K. ve B.Y. isimli şüphelilerin araçları ile ikametlerinde yapılan aramalarda 254 adet sentetik uyuşturucu, 4,3 gram metamfetamin, 1 adet pipe ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 20 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır