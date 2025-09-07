Kırıkkale’de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, A.S. isimli şüpheliden uyuşturucu madde satın alan E.K. isimli çocuk şüpheliden 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Devam eden operasyon kapsamında uyuşturucu madde satıcısı olduğu belirlenen A.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır