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  4. Kırıkkale'de yakalanan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi

Kırıkkale'de yakalanan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi

13.03.2025 15:56
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Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de yakalanan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ilçede düzenlenen operasyonda, "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürülebileceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (53) yakalandı. Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (48) gözaltına alındı. Aynı ilçede yapılan başka bir operasyonda ise, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (29) yakalandı.

3 hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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