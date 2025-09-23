HABER

Kırıkkale'de yasa dışı bahis finans evlerine operasyon: 2 tutuklama

Kırıkkale’de iki adreste yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı ve yasadışı bahis dış finans evine düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale'de yasa dışı bahis finans evlerine operasyon: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa Dışı Bahis Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlanması' suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı ve yasadışı bahis dış finans evi olarak kullanıldığı tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si suçüstü olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 35 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.V., S.U., F.U. ve İ.V. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüphelilerden A.V. ile S.U. tutuklandı, F.U. ve İ.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

