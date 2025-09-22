HABER

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale’de şehirler arası karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde yaşandı. M.B. idaresindeki Hyundai otomobil, M.G.’nin kullandığı Fiat-Tofaş ve R.K.’nın yönettiği başka bir otomobil kazaya karıştı. K.G. isimli yolcu yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlileri tarafından ambulansta hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik ekipleri inceleme yaptı. Araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

