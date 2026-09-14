HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı

Kırıkkale’de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı.Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı

Kırıkkale’de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı. Mustafa Necati İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrenciler, gösterileriyle yeni eğitim yılının heyecanını yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen törende, halk oyunları gösterisinin ardından öğrenci korosu, Tokat yöresine ait "Başındaki Yazmayı Sarıya mı Boyadın" türküsünü seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Güney, "Sevgili öğrencilerimiz, sizler ülkemizin geleceği ve en büyük umudusunuz. Her birinizin farklı yetenekleri ve potansiyeli var" dedi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, öğrencilere başarılar dileyerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Törenin ardından Vali Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim ve beraberindekiler sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Sarıibrahim, çocuklara kitap hediye etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı 1

Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı 2

Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı 3

Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı 4

Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı 5

Kırıkkale’de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri’de bir haftada 20 bin 323 kişi ile 7 bin 928 araç sorgulandıSilivri’de bir haftada 20 bin 323 kişi ile 7 bin 928 araç sorgulandı
Polisten kaçtı, babası çağırınca geri geldiPolisten kaçtı, babası çağırınca geri geldi

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Çalışanlar dikkat: Maaştan kesinti olacaktı, İsa Karakaş açıkladı: Rafa kalktı

Çalışanlar dikkat: Maaştan kesinti olacaktı, İsa Karakaş açıkladı: Rafa kalktı

Kaş'ın hemen karşısı! Bu adada kalana 280 bin TL verilecek...

Kaş'ın hemen karşısı! Bu adada kalana 280 bin TL verilecek...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.