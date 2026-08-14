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Kırıkkale’de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale’de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı. Emniyetin, İl Jandarma Komutanlığı personeliyle gerçekleştirdiği ortak çalışmada ise aynı suçtan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kırıkkale’de aranan 2 hükümlü yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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