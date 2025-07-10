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Kırıkkale’de aranan 5 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale’de aranan 5 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçede "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (27) yakalandı. Sulakyurt ilçesinde ise "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan haklarında toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (39) ve İ.Ş. (47), Bahşılı ilçesinde "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V.Ö. (25), Keskin ilçesinde de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan İ.B. (38) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından yakalanan hükümlüler, Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hükümlü
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