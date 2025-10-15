HABER

Kırıkkale’de kargo şubesinde 170 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, bir kargo firmasının şubesinde 170 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir kargo firmasının Etiler Mahallesi’nde faaliyet gösteren şubesinde arama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir kargo firmasının Etiler Mahallesi’nde faaliyet gösteren şubesinde arama yapıldı. Adli makamlardan alınan izinle gerçekleştirilen aramada, İstanbul’dan C.S. (60) tarafından gönderilen ve Y.Ş. (65) ile M.İ. (58) adına teslim edilmesi planlanan 15 koli içerisinde 170 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkole el konuldu.

Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale
En Çok Aranan Haberler

