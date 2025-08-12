HABER

Kırıkkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AAN 355 plakalı Volkswagen kamyonet ile 71 DU 912 plakalı Opel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Trafik ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

kaza
