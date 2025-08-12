Kırıkkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AAN 355 plakalı Volkswagen kamyonet ile 71 DU 912 plakalı Opel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Trafik ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
(İHA)
