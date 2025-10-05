HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırıkkale’de telefon mağazasında korkutan yangın

Kırıkkale’de bir iş yerinde çıkan yangında, telefon ve aksesuarlar yanarak kullanılmaz hale geldi.Olay, Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi.

Kırıkkale’de telefon mağazasında korkutan yangın

Kırıkkale’de bir iş yerinde çıkan yangında, telefon ve aksesuarlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kırıkkale’de telefon mağazasında korkutan yangın 1

Olay, Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir telefon satış dükkanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın sebebiyle iş yerindeki telefon ve aksesuarlar kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de şüpheli ölüm: Yerde hareketsiz halde bulunduKayseri'de şüpheli ölüm: Yerde hareketsiz halde bulundu
Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi! 3 şüpheli gözaltına alındıOsmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi! 3 şüpheli gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.