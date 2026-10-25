Kırıkkale’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, O.K., A.C.U. ve E.M.’nin bulunduğu araçta yapılan aramada bin 498 adet sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 lira ele geçirildi. M.K. ve D.E.U.’nun bulunduğu diğer araçta ise 922 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,35 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 2 aparat bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır