HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırım Tatarları, geleneksel Tepreş Şenliği’nde buluştu

Kırıkkale’de Kırım Tatar kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen Tepreş Şenliği, renkli etkinliklere sahne oldu. Şenlikte, ekmek yuvarlama geleneğinden halk danslarına kadar birçok kültürel faaliyet yer aldı.

Kırım Tatarları, geleneksel Tepreş Şenliği’nde buluştu

Kırıkkale’de, Kırım Tatar kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Geleneksel Tepreş Şenliği" düzenlendi. Kırıkkale Belediyesi ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubesi’nin iş birliğiyle Büyükşehir Parkı’nda organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Program, İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Tepreş duası okundu. Şenlikte bolluk ve bereket anlamı taşıyan "ekmek yuvarlama" geleneği (Kalakay Tıgırtma), Tepreş Ağası Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Derneğin Genel Başkanı Mükremin Şahin tarafından yerine getirildi.

b699e3b7-ffe2-494d-9caa-d4cffa9c89be

Mehteran gösterisi, halk oyunları, çocuk yarışmaları ve geleneksel sahne performanslarıyla devam eden programda, Ustalar Topluluğu’nun seslendirdiği bozlak türküleri büyük beğeni topladı. Cıyın Asambili Halk Dansları Topluluğu ile Kırım Yankı Orkestrası’nın sahne performansları da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

"KIRIKKALE BELEDİYESİ HER DAİM SİZİN YANINIZDA"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir program oluyor. Bugün sabahın erken saatlerinde başladı ve devam ediyor. Bugün aynı zamanda Kırım Türkmen Derneği’nin 70’inci yıl dönümü. Ankara’dan misafirlerimiz var. Yaklaşık bir buçuk ay önce bir Kırım Parkı açmıştık.

b699e3b7-ffe2-494d-9caa-d4cffa9c89be

Açılışta dernek başkanımız da bulunmuştu. Orada konuşmuştuk; bu tür faaliyetleri sürdürelim, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun, Kırıkkale Belediyesi her daim sizin yanınızda demiştik. Bugün de bu programda bir araya geldik. Katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

47b59ada-177d-4bac-888a-89934a24ee1e

"DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 70’İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, "Kırım Tatarları, Türkiye’nin her tarafına dağılmış şekilde yaşıyoruz. Ankara’da derneğimizin genel merkezi bulunuyor. Bu yıl, derneğimizin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye’de, daha çok İstanbul ve Marmara Denizi çevresi olmak üzere, Trakya’dan İç Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde; Ceyhan’dan Erzincan’a, Diyarbakır’a kadar Kırım Tatarları yerleşmiştir. Bu hatta, Osmanlı döneminde de Kırıkkale, Çorum, Alaca, Merzifon, Amasya ve Karadeniz bölgesine Kırım Tatarları yerleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

e4aed66a-daf1-4b58-b309-42571f01cbb8

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Ziya Beygo da, "Kırım Türkleri’nin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla, bir arada olmanın mutluluğu için; hasadın verimli geçmesi, o yılın ürününün bol olması amacıyla dualar eşliğinde yapılan bir şenliktir" ifadesini kullandı.

"UKRAYNA’DA YENİ DOĞAN ÇOCUKLARA ’BAYRAKTAR" İSMİ VERİLİYOR"

Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel ise Kırım Tatar halkının dünya genelinde 22 farklı ülkede yaşadığını belirterek, Türkiye’nin hem en büyük diaspora merkezi hem de Kırım Tatarları için bir sığınak olduğunu söyledi. Yüksel açıklamasında, "Türkiye sadece Türk dünyasının bir yıldızı değil, aynı zamanda Kırım halkının da bir evidir. Türkiye her zaman bir kapımız, bir evimiz, sığınacak bir yerimizdir" dedi.

225ed586-2acd-489b-bf89-cec4926a121e

Kırım’ın halen işgal altında olduğuna ve Ukrayna’da savaşın sürdüğüne dikkat çeken Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti’nin hem Ukrayna halkına hem de Kırım Tatarlarına büyük destek verdiğini söyledi. Türkiye’nin duruşunun son derece kıymetli olduğuna işaret eden Yüksel, "Ukrayna halkı, Türkiye’ye verdiği destekten dolayı büyük bir sempati duymaktadır. Savaşın başında doğan çocuklara ‘Bayraktar’ ismi veriliyordu" diye konuştu.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralıKastamonu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Antarktika’da kalıcı Türk Bilim Üssü kuracağızAntarktika’da kalıcı Türk Bilim Üssü kuracağız

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Kırım bayraktar tb2 tatar mantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İrfan Değirmenci gözaltına alındı

İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Arkadaşına iyilik yapmak istedi hayatı kabusa döndü!

Arkadaşına iyilik yapmak istedi hayatı kabusa döndü!

Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi

Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi

Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!

Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!

"Kanepeden düştü" denildi, cinayet çıktı!

"Kanepeden düştü" denildi, cinayet çıktı!

Lastiği patlayan tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Lastiği patlayan tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.