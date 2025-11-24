Kırka'da geliri Gazze'ye ulaştırmak amacı ile hayır çarşısı açıldı

Eskişehir İl Müftülüğü öncülüğünde, Seyitgazi İlçe Müftülüğünün koordinasyonuyla Gazze’deki ihtiyaç sahipleri yararına bir hayır çarşısı kuruldu. Kırka Çarşı Camii önündeki pazar yerine kurulan hayır çarşısına, Kırka başta olmak üzere civar mahallelerdeki hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecek, içecek ve eşyalarla stantlarda satışa sunuldu. Çeşitli ürünlerden elde edilecek gelirin tamamı Gazze'ye ulaştırılacak. Yoğun ilgi gören organizasyon için yetkililer, tüm Seyitgazi ve Kırkalıları iyiliğe ortak olmaya davet etti.

Seyitgazi İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya; "Her ürün, sadece bir eşya değil, Filistin'de bir çocuğun yüzüne konacak bir tebessüm, bir annenin yüreğine dolacak bir umut, bir ailenin sofrasına inecek bir lokma oldu. Büyük bir gönüllülükle hazırlanan bu emekler, zorluklar içinde yaşam mücadelesi veren mazlum Gazze halkına nefes olmak için satışa sunuldu ve buradan elde edilecek her kuruş Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılacaktır." dedi.

Dualarla açılan hayır çarşısına, Ak Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız, Seyitgazi İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya , hayırsever Kırka halkı ve misafirler katıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır