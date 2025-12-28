Kırkağaç’ta kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi 154 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kırkağaç Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan hayvanı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı.

Kurtarılmasının ardından sağlık kontrolleri yapılan köpeğin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edildi. Talihsiz köpek, ekipler tarafından tekrar doğal ortamına salındı.

Kaynak: İHA