HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırkağaç’ta kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.Olay, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi 154 Sokak’ta meydana geldi.

Kırkağaç’ta kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Kırkağaç’ta kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı 1

Olay, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi 154 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kırkağaç Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan hayvanı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı.

Kırkağaç’ta kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı 2

Kurtarılmasının ardından sağlık kontrolleri yapılan köpeğin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edildi. Talihsiz köpek, ekipler tarafından tekrar doğal ortamına salındı.

Kırkağaç’ta kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleriUyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleri
Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonuElazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.