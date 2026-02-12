HABER

Norveç polisi, Epstein ile ilişkileri sorgulanan eski Başbakan Jagland’ın evini aradı

Norveç polisi, cinsel istismar şebekesi kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerde adı geçen eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland’ın evinde arama yaptı.

Norveç polisi, ABD’li milyarder finansçı Jeffrey Epstein ile yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıkan ve Epstein’den pahalı hediyeler almış olabileceği şüphesiyle hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski Başbakan Thorbjorn Jagland’ın ev ve mülklerinde arama yaptı. Norveç polisinin yolsuzluk ve finansal suçlarla mücadele birimi Okokrim tarafından gerçekleştirilen aramalar, Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin Norveç’in talebi üzerine Jagland’ın diplomatik dokunulmazlığını kaldırma kararı almasından bir gün sonra geldi.

ESKİ BAŞBAKANIN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Jagland’ın avukatı Anders Brosveet, "Okokrim şu anda Jagland’ın ikametgahında ve tatil için kullandığı mülklerde arama yapıyor. Bu beklenen bir durum ve mevcut nitelikteki soruşturmanın standart bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Avukat, Jagland’ın nitelikli yolsuzlukla suçlandığını belirtirken müvekkilinin konunun aydınlatılmasını istediğini ifade ederek, "Sürece katılım göstereceğiz ve yetkililerle tam işbirliğini sürdüreceğiz" dedi.

Okokrim tarafından yayınlanan açıklamada, polisin Jagland’ın başkent Oslo’daki evinin yanı sıra ülkenin güney sahilinde ve dağlık Telemark eyaleti yakınlarında bulunan mülklerinde de arama yapıldığı belirtildi. Okokrim Şefi Paal Loenseth basına yaptığı açıklamada, "Yapılan arama sonucunda, Jagland nitelikli yolsuzlukla suçlanmaktadır. Kendisi, Okokrim tarafından sorgulamaya alınacaktır" denildi.

JAGLAND’IN EPSTEİN İLE GEÇMİŞTEKİ TEMASLARI

Norveç polisinin Jagland hakkında soruşturma başlatma kararı, Epstein ile ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından son yayınlanan belgelerde ortaya çıkan bilgiler sonrasında geldi. Yeni belgeler, Jagland’ın 2014’te eşi, iki çocuğu ve oğlunun kız arkadaşıyla birlikte Florida, Palm Beach’te ve Epstein’in sahibi olduğu adaya ziyaret gerçekleştirme planları yaptığını gösterdi.
Daha önce Dışişleri Bakanı ve Norveç Nobel Barış Ödülü Komite Başkanı olarak da görev yapmış olan Jagland’ın 2014 tarihli bir e-postada Oslo’daki bir dairenin finansmanı için Epstein’den yardım istediği de ortaya çıkmıştı. 2018 tarihli bir yazışmada ise Epstein’in Jagland’dan kendisiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir görüşme ayarlamasını istediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunmak istediği bazı görüşleri olduğunu anlattığı görülmüştü. Jagland, Epstein’in komplo teorilerine konu olan özel adasına hiç gitmediğini söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde yayınladığı milyonlarca belge, fuhuş ve reşit olmayan kızların cinsel istismarıyla suçlanan Epstein’in ABD ve Avrupa’nın en etkin iş insanları ve siyasetçileri ile kurduğu ilişkilerin ifşa olmasına neden olmuştu. Epstein, 2019 yılında tutuklandıktan kısa süre sonra, yargılanmayı beklerken tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek hayatına son vermişti.

12 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

