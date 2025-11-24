HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırkağaç’ta sağlık memuru hastanede ölü bulundu

Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde anestezi memuru hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu. Olay, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi.

Kırkağaç’ta sağlık memuru hastanede ölü bulundu

Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde anestezi memuru hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde geçici görevle çalışmakta olan anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan (40) hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu. Mehmet Özcan’ın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan ve Kırkağaç’a geçici görevle geldiği ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Vefatıyla çalışma arkadaşlarını yasa boğan Mehmet Özcan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarGizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar
Polis ekipleri yakaladı, sahte yağlara el konulduPolis ekipleri yakaladı, sahte yağlara el konuldu

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.