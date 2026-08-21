HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan balığı bırakıldı.Kırklareli Barajı’nda gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasına Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve DSİ 112.

Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan balığı bırakıldı.
Kırklareli Barajı’nda gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasına Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı katıldı.

450 bin yavru sazan suyla buluştu

Proje kapsamında Kırklareli Barajı’nın sularına 450 bin yavru sazan balığı bırakılarak balık popülasyonunun artırılması hedeflendi.
Gerçekleştirilen çalışma ile su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, balık popülasyonunun güçlendirilmesi, sucul ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlanıyor.
Yetkililer, balıklandırma çalışmalarının doğal su kaynaklarının korunmasına ve sucul yaşamın desteklenmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor
Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, balık varlığının artırılması ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan bırakıldı 1

Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan bırakıldı 2

Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan bırakıldı 3

Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan bırakıldı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köpekten kaçarken fenalaşarak bayılan Berat, hayatını kaybettiKöpekten kaçarken fenalaşarak bayılan Berat, hayatını kaybetti
Fethiye'de restoranda çıkan yangın söndürüldüFethiye'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi!

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.